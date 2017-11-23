"Атлетико" обыгрывает "Рому" и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов

Для того, чтобы пройти в плей-офф Лиги Чемпионов, мадридскому "Атлетико" требовалось, в первую очередь, обыграть своего соперника в лице "Ромы" и надеяться на чудо в последнем туре группового этапа. Первая задача казалась вполне выполнимой – на переполненном домашнем стадионе "матрасникам" по силам победить любого соперника независимо от текущей формы команды. Римляне же, в последнее время, показывают великолепные результаты во всех турнирах, и победа над "Атлетико" давала им очень неплохие шансы на первое место в квартете "С".

С первых минут команды пустились в открытый футбол, не собираясь отдавать друг другу инициативу. Напряжение создавалось у обоих ворот, однако до опасных моментов дело не доходило. Вскоре начало вырисоваться преимущество "матрасников", однако "Рома" не прижималась к собственным воротам, стараясь отвечать своими атаками при первой же удобной возможности.

Обеим коллективом постоянно чего-то не хватало в завершающей стадии: точной подачи, обостряющего паса или точности этого паса. Также присутствовала своего рода сдержанность в атакующих порывах команд – никто не хотел раскрываться и рисковать. Всего два удара в створ было нанесено за весь первый тайм, который, откровенно говоря, разочаровал, как минимум, болельщиков хозяев.

Поактивнее забегали хозяева с началом второй половины, особенно выделялся Карраско, участвовавший практически в каждой атаке "Атлетико". Но первый по-настоящему опасный момент создала "Рома": вместо подачи с правого фланга у Наигголана получился довольно опасный удар, и лишь штанга спасла "матрасников". Через несколько минут Фернандо Торреса вывели на ударную позицию по центру ворот, но после его выстрела с линии штрафной мяч пролетел рядом со штангой.

За 20 минут до конца матча "Атлетико" провел просто разящую атаку образца себя же лучших времен: в ходе комбинации забросили мяч к лицевой слева от ворот, там Корреа навесил на дальний от себя угол вратарской, а Гризманн великолепным ударом через себя поразил угол ворот римлян – 0:1. Тут же хозяева могли забить еще один, но удар Торреса в упор с острого угла парировал Алиссон.

Усилил атаку Ди Франческо в концовке матча, но "Атлетико" грамотно оборонялся, ничего не позволяя создать у своих ворот. Положение "волков" усугубилось на 83-й минуте, когда за грубый фол на Луисе вторую желтую получил Бруно Перес – "Рома" осталась в меньшинстве. И через две минуты в одной из контратак хозяев Гризманн, получив мяч перед чужой штрафной, разрезающим пасом вывел Гамейро один на один с голкипером, Кевин обыграл последнего и отправил мяч в сетку – 0:2. Спокойно довели матч до победы подопечные Симеоне, сохранив тем самым шансы для команды на выход в плей-офф турнира.

"Атлетико" – "Рома" – 2:0

Голы: Гризманн, 69 – 1:0, Гамейро, 85 –1:2.

Удаление: Перес, 83

"Атлетико": Облак, Люка Эрнандес, Хименес, Филипе Луис, Коке (Габи, 63), Парти, Фернандес (Корреа, 58), Сауль, Феррейра Карраско (Гамейро, 67), Торрес, Гризманн.

"Рома": Алиссон, Фасио, Коларов, Бруно Перес, Манолас, Наингголан, Гоналон (Эль-Шаарави, 78), Жерсон, Пеллегрини, Перотти, Джеко.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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