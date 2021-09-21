"Атлетико" одержал феерическую победу над "Хетафе"

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"Атлетико" одержал феерическую победу над "Хетафе"

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Хетафе" со счетом 2:1.

В концовке первого тайма счет открыл Стефан Митрович. На 74-й минуте "Хетафе" остался вдесятером из-за удаления Карлеса Аленья. Через несколько минут счет сравнял Луис Суарес, а в компенсированное время он же забил победный гол.

"Атлетико", набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с нулем очков остался на 19-й позиции.

"Хетафе" – "Атлетико" - 1:2 (1:0)
Голы: Митрович, 45 - 1:0, Суарес, 78 - 1:1, Суарес, 90+1 - 1:2

"Хетафе": Сория, Иглесиас, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Аленья, Флорентину, Мата (Сильва, 78), Масиас (Унал, 67).

"Атлетико": Облак, Триппьер (Эрмосо, 62), Савич, Хименес, Лоди (де Пауль, 63), Эррера (Врсалько, 84), Карраско, Льоренте, Суарес, Гризманн (Матеус Кунья, 67), Корреа.

Удаление: Аленья (74).

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