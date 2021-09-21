"Атлетико" одержал феерическую победу над "Хетафе"
В матче 6-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Хетафе" со счетом 2:1.
В концовке первого тайма счет открыл Стефан Митрович. На 74-й минуте "Хетафе" остался вдесятером из-за удаления Карлеса Аленья. Через несколько минут счет сравнял Луис Суарес, а в компенсированное время он же забил победный гол.
"Атлетико", набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с нулем очков остался на 19-й позиции.
"Хетафе" – "Атлетико" - 1:2 (1:0)
Голы: Митрович, 45 - 1:0, Суарес, 78 - 1:1, Суарес, 90+1 - 1:2
"Хетафе": Сория, Иглесиас, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Аленья, Флорентину, Мата (Сильва, 78), Масиас (Унал, 67).
"Атлетико": Облак, Триппьер (Эрмосо, 62), Савич, Хименес, Лоди (де Пауль, 63), Эррера (Врсалько, 84), Карраско, Льоренте, Суарес, Гризманн (Матеус Кунья, 67), Корреа.
Удаление: Аленья (74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14