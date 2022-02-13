"Атлетико" одержал феерическую победу в матче с "Хетафе"

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В матче 24-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле обыграл "Хетафе" со счетом 4:3.

Победу мадридскому клубу принесли дубль Анхеля Корреа, голы Матеуса Куньи и Марио Эрмосо. В составе гостей дубль сделал Энес Унал, а еще один гол на счету Борхи Майораля.

"Атлетико", набрав 39 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 25 очками остался на 15-й позиции.

"Атлетико" – "Хетафе" - 4:3 (3:3)

Голы: Корреа, 19 - 1:0, Матеус Кунья, 27 - 2:0, Майораль, 30 - 2:1, Унал, 37 (с пенальти) - 2:2, Унал, 42 (с пенальти) - 2:3, Корреа, 45 - 3:3, Эрмосо, 89 - 4:3

"Атлетико": Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лемар, Коке, Кондогбиа (де Пауль, 74), Льоренте, Корреа (Врсалько, 74), Суарес (Эрмосо, 60), Матеус Кунья (Жоау Феликс, 74).

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович (Мата, 76), Джене, Куэнка, Янкто (Сильва, 81), Максимович, Арамбарри, Оскар Родригес (Вильяр, 81), Унал (Йокушлу, 55), Майораль.

Удаление: Фелипе (58).

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