"Атлетико" одержал феерическую победу в матче с "Хетафе"
Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле обыграл "Хетафе" со счетом 4:3.
Победу мадридскому клубу принесли дубль Анхеля Корреа, голы Матеуса Куньи и Марио Эрмосо. В составе гостей дубль сделал Энес Унал, а еще один гол на счету Борхи Майораля.
"Атлетико", набрав 39 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 25 очками остался на 15-й позиции.
"Атлетико" – "Хетафе" - 4:3 (3:3)
Голы: Корреа, 19 - 1:0, Матеус Кунья, 27 - 2:0, Майораль, 30 - 2:1, Унал, 37 (с пенальти) - 2:2, Унал, 42 (с пенальти) - 2:3, Корреа, 45 - 3:3, Эрмосо, 89 - 4:3
"Атлетико": Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лемар, Коке, Кондогбиа (де Пауль, 74), Льоренте, Корреа (Врсалько, 74), Суарес (Эрмосо, 60), Матеус Кунья (Жоау Феликс, 74).
"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович (Мата, 76), Джене, Куэнка, Янкто (Сильва, 81), Максимович, Арамбарри, Оскар Родригес (Вильяр, 81), Унал (Йокушлу, 55), Майораль.
Удаление: Фелипе (58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14