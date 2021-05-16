"Атлетико" одержал невероятную победу над "Осасуной" и остался лидером Ла Лиги
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл памплонскую "Осасуну" со счетом 2:1.
На 75-й минуте гостей вперед вывел Анте Будимир, но вскоре равновесие восстановил Ренан Лоди. В концовке встречи победу "матрасникам" принес Луис Суарес.
"Атлетико", набрав 83 очка, остался на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. В последнем туре мадридский клуб на выезде сыграет с "Вальядолидом" (23 мая).
"Атлетико" – "Осасуна" - 2:1 (0:0)
Голы: Будимир, 75 - 0:1, Лоди, 82 - 1:1, Суарес, 88 - 2:1
"Атлетико": Облак, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 66), Савич, Триппьер, Коке, Льоренте (Эррера, 80), Карраско, Сауль (Жоау Феликс, 66), Корреа (Дембеле, 80), Суарес.
"Осасуна": Эррера, Хуан Крус, Рамальо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Рубен Гарсия, Брашанац, Барха (Торро, 77), Монкайола, Хони Родригес (Роберто Торрес, 65), Будимир (Гальего, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14