"Атлетико" одержал невероятную победу над "Осасуной" и остался лидером Ла Лиги

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"Атлетико" одержал невероятную победу над "Осасуной" и остался лидером Ла Лиги

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл памплонскую "Осасуну" со счетом 2:1.

На 75-й минуте гостей вперед вывел Анте Будимир, но вскоре равновесие восстановил Ренан Лоди. В концовке встречи победу "матрасникам" принес Луис Суарес.

"Атлетико", набрав 83 очка, остался на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. В последнем туре мадридский клуб на выезде сыграет с "Вальядолидом" (23 мая).

"Атлетико" – "Осасуна" - 2:1 (0:0)
Голы: Будимир, 75 - 0:1, Лоди, 82 - 1:1, Суарес, 88 - 2:1

"Атлетико": Облак, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 66), Савич, Триппьер, Коке, Льоренте (Эррера, 80), Карраско, Сауль (Жоау Феликс, 66), Корреа (Дембеле, 80), Суарес.

"Осасуна": Эррера, Хуан Крус, Рамальо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Рубен Гарсия, Брашанац, Барха (Торро, 77), Монкайола, Хони Родригес (Роберто Торрес, 65), Будимир (Гальего, 77).

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