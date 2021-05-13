"Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедадом"

1 Теги атлетико мадридреал сосьедад

"Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедадом"Фото: twitter.com/atleti

В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" победил "Реал Сосьедад".

"Матрасники" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Барсу" на 4 очка. "Сосьедад" идет пятым.

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" 2:1

Голы: Карраско, 16 - 1:0, Корреа, 28 - 2:0, Субельдия, 83 - 2:1

"Атлетико": Облак, Савич, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль (Кондогбиа, 73), Карраско, Льоренте, Коке, Корреа (Жоау Феликс, 73), Суарес (Лоди, 81).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль (Лопес, 59), Сальдуа, Элустондо (Субельдия, 69), Саньян (Пачеко, 59), Ойарсабаль (Меркеланс, 69), Субименди, Барренечеа, Гуриди, Порту, Исак (Баутиста, 46).

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