"Атлетико" одержал победу над "Вальядолидом" (видео гола)

Теги атлетико мадридреал вальядолид

"Атлетико" одержал победу над "Вальядолидом" (видео гола)

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Атлетико" минимально переиграл "Вальядолид". Теперь отставание "матрасников" от "Барселоны" составляет 6 очков.

"Атлетико" - "Вальядолид" 1:0

Гол: Хоакин Фернандес (аг), 66 - 1:0

"Атлетико": Облак, Филипе Луис (Корреа, 56), Годин, Арьяс, Савич, Сауль, Парти (Родри Эрнандес, 46), Лемар, Коке, Гризманн, Мората (Витоло, 70).

"Вальядолид": Масип, Калеро, Мойяно (Антоньито, 70), Мартинес, Хоакин Фернандес, Мичел, Алькарас, Рубио (Тони, 63), Плано (де ла Фуэнте, 80), Серхи Гвардиола, Унал.

Предупреждения: Мойяно (1), Годин (5), Алькарас (35), Парти (38), Корреа (90), Коке (90).

Читайте также: "Атлетик" и "Алавес" обменялись голами в матче 35-го тура Примеры. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Анжи" сыграл вничью с "Ростовом"

"Анжи" сыграл вничью с "Ростовом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 34 80
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 34 71
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 34 65
4 Хетафе Хетафе 34 55
5 Севилья Севилья 34 55
6 Валенсия Валенсия 34 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Эспаньол Эспаньол 34 43
10 Бетис Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес Леганес 34 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
14 Вильярреал Вильярреал 34 39
15 Леванте Леванте 34 37
16 Сельта Виго Сельта Виго 34 36
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 34 35
18 Жирона Жирона 34 34
19 Уэска Уэска 34 29
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 34 28
Полная таблица

топ-5 тегов