"Атлетико" одержал победу над "Вальядолидом" (видео гола)
В рамках 35-го тура испанской Примеры "Атлетико" минимально переиграл "Вальядолид". Теперь отставание "матрасников" от "Барселоны" составляет 6 очков.
"Атлетико" - "Вальядолид" 1:0
Гол: Хоакин Фернандес (аг), 66 - 1:0
"Атлетико": Облак, Филипе Луис (Корреа, 56), Годин, Арьяс, Савич, Сауль, Парти (Родри Эрнандес, 46), Лемар, Коке, Гризманн, Мората (Витоло, 70).
"Вальядолид": Масип, Калеро, Мойяно (Антоньито, 70), Мартинес, Хоакин Фернандес, Мичел, Алькарас, Рубио (Тони, 63), Плано (де ла Фуэнте, 80), Серхи Гвардиола, Унал.
Предупреждения: Мойяно (1), Годин (5), Алькарас (35), Парти (38), Корреа (90), Коке (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28