"Атлетико" одержал разгромную победу над "Лас-Пальмасом"

В матче 21-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" на своем поле одержал победу над "Лас-Пальмасом".

"Атлетико" - "Лас-Пальмас" - 3:0

Голы: Гризманн, 61 - 1:0, Торрес, 73 - 2:0, Томас, 88 - 3:0.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Эрнандес, Корреа (Томас, 81), Ньигес, Габи, Коке (Карраско, 46), Торрес (Витоло, 80), Гризманн.

"Лас-Пальмас": Чичизола, Симон, Наварро, Гальвес, Кастеллано (Экспозито, 80), Пенальба, Толедо, Тана (Гомес, 59), Виера, Самперио (Начо, 62), Каллери.

Напомним, ранее "Леганес" обыграл "Эспаньол". | soccernews.ru