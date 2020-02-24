"Атлетико" одержал волевую победу над "Вильярреалом"
В 25-м туре чемпионата Испании "Атлетико" обыграл "Валенсию" со счетом 3:1. Победу мадридскому клубу принесли голы Анхеля Корреа, Коке и Жоау Фелиша. В составе гостей отличился Пако Алькасер.
Благодаря победе "Атлетико" вышел на третье место в Примере. "Вильярреал" остался на седьмой позиции.
"Атлетико" – "Вильярреал" - 3:1 (1:1)
Голы: Пако Алькасер, 16 - 0:1, Корреа, 40 - 1:1, Коке, 64 - 2:1, Фелиш, 74 - 3:1
"Атлетико": Облак, Врсалько (Триппьер, 58), Фелипе, Савич, Лоди, Томас, Коке, Витоло (Жоау Феликс, 57), Сауль, Корреа, Мората.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14