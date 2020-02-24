"Атлетико" одержал волевую победу над "Вильярреалом"

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"Атлетико" одержал волевую победу над "Вильярреалом"

В 25-м туре чемпионата Испании "Атлетико" обыграл "Валенсию" со счетом 3:1. Победу мадридскому клубу принесли голы Анхеля Корреа, Коке и Жоау Фелиша. В составе гостей отличился Пако Алькасер.

Благодаря победе "Атлетико" вышел на третье место в Примере. "Вильярреал" остался на седьмой позиции.

"Атлетико" – "Вильярреал" - 3:1 (1:1)
Голы: Пако Алькасер, 16 - 0:1, Корреа, 40 - 1:1, Коке, 64 - 2:1, Фелиш, 74 - 3:1

"Атлетико": Облак, Врсалько (Триппьер, 58), Фелипе, Савич, Лоди, Томас, Коке, Витоло (Жоау Феликс, 57), Сауль, Корреа, Мората.

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