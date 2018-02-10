"Атлетико" одолел "Малагу" благодаря быстрому голу Гризманна

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"Атлетико" одолел "Малагу" благодаря быстрому голу Гризманна

В рамках 23-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" в гостях одержал минимальную победу над "Малагой" благодаря голу Антуана Гризманна, который отличился на первой минуте матча.

"Малага" – "Атлетико" - 0:1

Гол: Гризманн, 1 - 0:1.

"Малага": Роберто, Эрнандес, Рикка (Саму, 83), Росалес, Микел, Кеко (Ролан, 57), Гонсалес, Итурра (Ласен, 46), Чори Кастро, Идейе, Эн-Несири.

"Атлетико": Облак, Хименес, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Витоло (Корреа, 53), Габи (Парти, 70), Сауль, Коке, Диего Коста (Торрес, 77), Гризманн.

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