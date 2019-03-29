"Атлетико" огласил "Барселоне" и "Манчестер Сити" стоимость Сауля

Теги атлетико мадридбарселонаманчестер ситисауль ньигестрансферы

"Атлетико" огласил "Барселоне" и "Манчестер Сити" стоимость Сауля

Стало известно, за какую сумму "Атлетико" готов продать своего ведущего полузащитника Сауля Ньигеса.

По информации AS, мадридский клуб объявил потенциальным покупателям, что 24-летнего хавбека можно приобрести только за 150 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

На футболиста претендуют "Барселона" и "Манчестер Сити", но "сине-гранатовые" и "горожане" не готовы платить за него более 80 миллионов.

В текущем сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 36 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Его соглашение с "матрасниками" рассчитано до 2026 года.

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