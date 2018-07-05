"Атлетико" опередил "Барселону" в борьбе за экс-игрока "Реала"

Вратарь "Бетиса" Антонио Адан перейдет в "Атлетико", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, мадридский клуб договорился о переходе голкипера. Сумма трансфера составил один миллион евро.

Стоит отметить, что в борьбе за 31-летнего Адана, который ранее выступал за "Реал", "Атлетико" опередил "Барселону".

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