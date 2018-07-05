"Атлетико" опередил "Барселону" в борьбе за экс-игрока "Реала"

Теги бетисатлетико мадридадан

"Атлетико" опередил "Барселону" в борьбе за экс-игрока "Реала"

Вратарь "Бетиса" Антонио Адан перейдет в "Атлетико", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, мадридский клуб договорился о переходе голкипера. Сумма трансфера составил один миллион евро.

Стоит отметить, что в борьбе за 31-летнего Адана, который ранее выступал за "Реал", "Атлетико" опередил "Барселону".

Не пропустите: "Атлетико" перехватил Калинича у "Севильи". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов