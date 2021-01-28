"Атлетико" опередил ЦСКА в гонке за 19-летним португальцем
Московский ЦСКА не сумел заполучить нападающего "Флуминенсе" Маркоса Паоло, сообщает Sporx.
По информации источника, армейцы претендовали на 19-летнего футболиста наряду с "Атлетико", "Интером" и "Пармой".
Сам португалец отдал предпочтение "матрасникам", к которым присоединится ближайшим летом на правах свободного агента.
Рыночная стоимость форварда оценивается в 9 миллионов евро.
Паоло - воспитанник "Флуминенсе", за основную команду сыграл 65 матчей, забил 11 голов и сделал 10 ассистов.
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