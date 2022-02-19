"Атлетико" определил главного кандидата на замену Симеоне
Фото твиттер "Барселоны"
Бывший наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде является фаворитом на пост главного тренера "Атлетико" в случае ухода Диего Симеоне.
По информации Mundo Deportivo, руководство "матрасников" давно симпатизирует 58-летнему специалисту, который уже два года остаётся без работы.
Также столичным клубом рассматриваются кандидатуры Луиса Энрике, Стефано Пиоли, Симоне Индзаги, Жорже Жезуша и Марсело Гальярдо.
Однако приоритет "Атлетико" - продолжение сотрудничества с Симеоне. Только аргентинец может инициировать прекращение сотрудничества - увольнять его не будут.
Не пропустите: Симеоне высказался о возможном уходе из "Атлетико". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Салах забил юбилейный гол за "Ливерпуль"
-
"Вольфсбург" уступил "Хоффенхайму" и другие результаты 23-го тура Бундеслиги
-
ЦСКА пытался подписать хавбека "Арсенала"
-
Дубль Квальяреллы принёс "Сампдории" победу над "Эмполи"
-
Френки де Йонг высказался об уходе Месси из "Барселоны"
-
Официально: американские инвесторы купили часть акций "Аталанты"
-
Фанаты "Ньюкасла" потроллили Зума из-за скандала с кошкой
-
"Вильярреал" разгромил "Гранаду" благодаря хет-трику Данджума
-
"Барселона" нацелилась на Анхелиньо
-
Карраскаль выбрал игровой номер в ЦСКА
-
"Ньюкасл" продлил беспроигрышную серию в АПЛ в матче с "Вест Хэмом"
-
Бербатов посоветовал сделать Роналду капитаном "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" определил главного кандидата на замену Симеоне
-
Карраскаль прокомментировал свой переход в ЦСКА
-
СМИ узнали подробности последней травмы Неймара
-
Френки де Йонг - о "Барселоне": "Я ожидал большего в плане трофеев"
-
"Бавария" ведёт переговоры с защитником "Торино"
-
ЦСКА близок к подписанию опорника "Эвертона"
-
"Монако" претендует на защитника "Барселоны"
-
Миранчук и Кокорин пропустят матч "Фиорентина" - "Аталанта"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14