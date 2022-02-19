"Атлетико" определил главного кандидата на замену Симеоне

Теги барселонаатлетико мадриддиего симеонеэрнесто вальверде

"Атлетико" определил главного кандидата на замену Симеоне

Фото твиттер "Барселоны"

Бывший наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде является фаворитом на пост главного тренера "Атлетико" в случае ухода Диего Симеоне.

По информации Mundo Deportivo, руководство "матрасников" давно симпатизирует 58-летнему специалисту, который уже два года остаётся без работы.

Также столичным клубом рассматриваются кандидатуры Луиса Энрике, Стефано Пиоли, Симоне Индзаги, Жорже Жезуша и Марсело Гальярдо.

Однако приоритет "Атлетико" - продолжение сотрудничества с Симеоне. Только аргентинец может инициировать прекращение сотрудничества - увольнять его не будут.

Не пропустите: Симеоне высказался о возможном уходе из "Атлетико". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: американские инвесторы купили часть акций "Аталанты"

Официально: американские инвесторы купили часть акций "Аталанты"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов