"Атлетико" определил главного кандидата на замену Симеоне

Фото твиттер "Барселоны"

Бывший наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде является фаворитом на пост главного тренера "Атлетико" в случае ухода Диего Симеоне.

По информации Mundo Deportivo, руководство "матрасников" давно симпатизирует 58-летнему специалисту, который уже два года остаётся без работы.

Также столичным клубом рассматриваются кандидатуры Луиса Энрике, Стефано Пиоли, Симоне Индзаги, Жорже Жезуша и Марсело Гальярдо.

Однако приоритет "Атлетико" - продолжение сотрудничества с Симеоне. Только аргентинец может инициировать прекращение сотрудничества - увольнять его не будут.

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