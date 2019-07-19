"Атлетико" определился с альтернативой для Хамеса

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"Атлетико" определился с альтернативой для Хамеса

Приобретение полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса является приоритетом для "Атлетико" в текущее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, "матрасники" хотят усилиться звёздным колумбийцем, но не готовы платить за него требуемые 50 миллионов евро.

Если же переговоры о переходе 28-летнего футболиста зайдут в тупик, то мадридский клуб переключит внимание на хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Напомним, что датчанин до сих пор не продлил со "шпорами" истекающий через год контракт, поэтому лондонцы могут пойти на его продажу по приемлемой цене, чтобы впоследствии не потерять игрока бесплатно.

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