"Атлетико" определился с будущим Симеоне

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"Атлетико" определился с будущим Симеоне

Фото твиттер Диего Симеоне

Мадридский "Атлетико" заинтересован в продолжении сотрудничества с наставником команды Диего Симеоне.

По информации ESPN, руководство клуба довольно работой аргентинского специалиста и хочет продлить с ним контракт до 2024 года.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании следующего сезона.

Напомним, что Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Если "матрасники" в субботу победят "Вальядолид", то впервые с 2014 года станут чемпионами Испании.

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