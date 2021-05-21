"Атлетико" определился с будущим Симеоне
Мадридский "Атлетико" заинтересован в продолжении сотрудничества с наставником команды Диего Симеоне.
По информации ESPN, руководство клуба довольно работой аргентинского специалиста и хочет продлить с ним контракт до 2024 года.
Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании следующего сезона.
Напомним, что Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Если "матрасники" в субботу победят "Вальядолид", то впервые с 2014 года станут чемпионами Испании.
Не пропустите: "Атлетико" хочет вернуть Гризманна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Локомотив" не переедет в "Лужники"
-
Зарема Салихова выходит из совета директоров "Спартака" из-за нового тренера
-
Дзюба поделился планами о завершении карьеры
-
1
Аргентинский футбол остановился из-за коронавируса
-
"Атлетико" определился с будущим Симеоне
-
"Бавария" сообщила об уходе двух игроков
-
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Жемалетдиновым
-
Дзюба рассказал, за счёт чего сборная России будет добиваться результата на Евро-2020
-
Федун раскрыл размер доходов "Спартака" от проведения домашних матчей
-
Зидан: "Уверен, что "Реал" станет лучше без меня"
-
СМИ: "Краснодар" подписал новое соглашение со Сперцяном
-
Кокорин вошёл в заявку "Фиорентины" на игру с "Кротоне"
-
Официально: "Локомотив" продлил контракт с Николичем
-
В "Спартаке" опровергли расторжение контракта с Ташаевым
-
Фернандиньо определился со своим будущим в "Манчестер Сити"
-
Стал известен характер травмы Азара
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Майнца"
-
1
Куман: "Если руководство "Барселоны" думает, что нужен новый тренер, нужно говорить об этом публично"
-
1
Экс-тренер "Ахмата" посоветовал Дзюбе публично извинился за слова о Грозном
-
"Вулверхэмптон" анонсировал уход тренера Нуну
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14