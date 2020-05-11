"Атлетико" определился с ценой на Триппьера

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"Атлетико" определился с ценой на Триппьера

Мадридский "Атлетико" готов рассмотреть предложения о продаже защитника Кирана Триппьера, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "матрасники" оценивают английского фулбека в 20 миллионов евро.

СМИ пишут об интересе к 29-летнему футболисту со стороны клубов АПЛ, в частности, "Бернли".

В текущем сезоне Триппьер сыграл за "Атлетико" 26 матчей и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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