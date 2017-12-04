"Атлетико" определился с ценой на Врсалько

Теги атлетико мадридсиме врсалько

"Атлетико" определился с ценой на ВрсалькоМадридский "Атлетико" определился с ценой на своего защитника Симе Врсалько, информирует AS.

По сведениям издания, в зимнее трансферное окно "матрасники" будут готовы расстаться с 25-летним беком, если за него потенциальным покупателем будет предложено не менее 25-ти миллионов евро.

Отметим, что ранее хорватом интересовались туринский "Ювентус", "Рома" и "Наполи".

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