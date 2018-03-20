"Атлетико" определился с кандидатами на замену Облаку

Мадридский "Атлетико" ближайшим летом не намерен расставаться со своим голкипером Яном Облаком, однако в клубе уже работают над тем, чтобы найти ему замену на случай расставания с ним.

Так, по сведениям fichajes.net, если словенец таки решиться сменить клубную прописку, "матрасники" предпримут попытки заполучить одного из трех вратарей: Бернда Лено ("Байер"), Алиссона ("Рома") или Альфонса Ареоля (ПСЖ).

Напомним, "Атлетико" нацелился на хавбека "Ювентуса". | soccernews.ru