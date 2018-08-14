"Атлетико" определился с капитаном команды на новый сезон

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"Атлетико" определился с капитаном команды на новый сезон

Мадридский "Атлетико" определился с капитаном команды на сезон 2018/19.

Как сообщает официальный твиттер "матрасников", почётное звание досталось защитнику Диего Годину.

Вице-капитанами "Атлетико" будут Коке, Антуан Гризманн и Хуанфран.

Стоит отметить, что ранее капитанскую повязку мадридцев носил Габи, который в начале июля перешёл в катарский "Аль-Садд".

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