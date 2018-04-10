"Атлетико" определился с потенциальной заменой Филипе Луису

Мадридский "Атлетико" определился с потенциальной заменой своему защитнику Филипе Луису, которому летом этого года исполнится уже 33 года.

Так, по сведениям испанской прессы, "матрасники" "положили глаз" на бека "Валенсии" Хосе Гайя. Ближайшим летом столичный клуб будет готов выложить за игрока "летучих мышей" 30 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста.

В нынешнем сезоне Гайя сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Валенсию".

Напомним, Фернандо Торрес анонсировал свой уход из "Атлетико". | soccernews.ru