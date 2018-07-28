Мадридский "Атлетико" определился с приоритетной трансферной целью на текущее лето.

Как сообщает Sport.es, "матрасники" намерены приложить максимальные усилия, чтобы заполучить форварда "Фиорентины" Джованни Симеоне.

Испанский клуб уже сделал первое предложение по 23-летнему аргентинцу в размере 40 миллионов евро, однако "фиалки" отклонили его.

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