"Атлетико" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Мадридский "Атлетико" определился со своей приоритетной трансферной целью на ближайшее лето, информирует Sport Bild.

Так, по сведениям издания, главным подписанием для себя по окончанию текущего сезона "матрасники" назвали полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Макса Майера. Перебраться в Ла Лигу 22-летний хавбек может совершенно бесплатно, так как ближайшим летом у него истекает срок действия контракта с его клубом.

В нынешнем сезоне Майер забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 26 играх за "Шальке".

Напомним, "Атлетико" может обменяться игроками с "Арсеналом". | soccernews.ru