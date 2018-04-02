"Атлетико" определился с приоритетным кандидатом на замену Гризманну

Мадридский "Атлетико" определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Антуану Гризманну, который ближайшим летом может сменить клубную прописку.

Так, по сведениям fichajes.com, главной альтернативой французу "матрасники" рассматривают нападающего "Валенсии" Родриго. Однако препятствием на пути возможного переезда 27-летнего игрока на "Ванду Метрополитано" могут стать 120 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста с "летучими мышами".

В нынешнем сезоне Родриго забил 16 мячей и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за "Валенсию".

Напомним, "Реал" готов сделать привлекательное предложение по Гризманну. | soccernews.ru