"Атлетико" определился с приоритетным кандидатом на замену Гризманну

Мадридский "Атлетико" определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Антуану Гризманну, который ближайшим летом с большой долей вероятности сменит команду.

Так, по сведениям испанской прессы, "матрасники" в качестве альтернативы французу намерены подписать нападающего лондонского "Челси" Альваро Морату. Первый контакт между "Атлетико" и 25-летним игроком "аристократов" уже состоялись.

В нынешнем сезоне Мората забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за "Челси".

Напомним, вчера "Атлетико" не смог обыграть "Бетис". | soccernews.ru