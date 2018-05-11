"Атлетико" определился с пятым кандидатом на замену Гризманна

Мадридский "Атлетико" определился с пятым кандидатом на замену форварда Антуана Гризманна, который близок к переходу в "Барселону".

Очередной трансферной целью клуба стал вингер "Челси" Виллиан, в приглашении которого лично заинтересован главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.

Ранее также сообщалось об интересе "Атлетико" к Эдинсону Кавани, Анхелю Ди Марие, Альваро Морате и Серхио Агуэро. | http://soccernews.ru