"Атлетико" определился с пятым кандидатом на замену Гризманна

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"Атлетико" определился с пятым кандидатом на замену Гризманна

Мадридский "Атлетико" определился с пятым кандидатом на замену форварда Антуана Гризманна, который близок к переходу в "Барселону".

Очередной трансферной целью клуба стал вингер "Челси" Виллиан, в приглашении которого лично заинтересован главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.

Ранее также сообщалось об интересе "Атлетико" к Эдинсону Кавани, Анхелю Ди Марие, Альваро Морате и Серхио Агуэро. | http://soccernews.ru

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