"Атлетико" определился с размером предложения по Морате

Мадридский "Атлетико" определился с размером своего предложения по форварду лондонского "Челси" Альваро Морате.

Так, по сведениям Football Italia, ближайшим летом за 25-летнего нападающего "аристократов" "матрасники" будут готовы выложить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мората забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач в 48 матчах за "Челси".

Напомним, "Атлетико" интересуется Фабиньо. | soccernews.ru