"Атлетико" определился с размером предложения по Ракитичу

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"Атлетико" определился с размером предложения по Ракитичу

"Атлетико" планирует подписать хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича.

Как сообщает Daily Mail, "матрасники" готовы заплатить за хорватского игрока 20 миллионов евро.

Ракитич, вероятно, согласится на переход в "Атлетико", так как он намерен остаться в Испании.

Контракт игрока с "Барсой" истекает следующим летом. В текущем сезоне на его счету четыре ассиста в 31 игре.

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Комментарии

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lesnovsky

Пусть уходит... Он уже никакой..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ракитич еще 3 года назад был лучшим в Барсе,но ревность и зависть к его успехам со стороны токсичного карлика(того самого) = готов перейти в мадридское помойное ведро...

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шнюк
шнюк

Первоклашка, я тебя ревную к уколам, которыми тебя колят в сумасшедшем доме )))))

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