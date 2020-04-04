"Атлетико" определился с размером предложения по Ракитичу

"Атлетико" планирует подписать хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича.

Как сообщает Daily Mail, "матрасники" готовы заплатить за хорватского игрока 20 миллионов евро.

Ракитич, вероятно, согласится на переход в "Атлетико", так как он намерен остаться в Испании.

Контракт игрока с "Барсой" истекает следующим летом. В текущем сезоне на его счету четыре ассиста в 31 игре.

Читайте также: "Милан" возобновил интерес к Ракитичу. | http://soccernews.ru