"Атлетико" определился с размером предложения по Вейналдуму

Фото сайт ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум является трансферной целью мадридского "Атлетико".

По информации Mundo Deportivo, "матрасники" готовы заплатить за трансфер голландца 20 миллионов евро.

31-летний хавбек парижан может заменить в составе "Атлетико" Эктора Эрреру.

В текущем сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 28 матчах за ПСЖ. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: Американский клуб летом подпишет хавбека "Атлетико" Эрреру. | http://soccernews.ru