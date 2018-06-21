"Атлетико" определился с размером суммы отступных за Лемара

Мадридский "Атлетико" определился с размером суммы отступных за своего новоиспеченного игрока Тома Лемара, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, в будущем контракте 22-летнего вингера с "матрасниками" будет прописана клаусула в размере 190 миллионов евро.

Напомним, "Атлетико" уже согласовал с "Монако" трансфер Лемара. Теперь игроку предстоит пройти медицинское обследование в новом клубе и подписать с ним контракт.

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