"Атлетико" определился с трансферным бюджетом на лето

Руководство "Атлетико" выделит 200 миллионов евро на летние трансферы.

Как сообщает Marca, такая большая сумма вышла благодаря продажи нескольких футболистов и уменьшению зарплатной ведомости команды.

Напомним, что предстоящим летом команду покинет Антуан Гризманн. С его продажи клуб сможет заработать еще 120 миллионов евро.

В этом сезоне Примеры "Атлетико" уже обеспечил себе серебряные медали.

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