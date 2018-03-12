"Атлетико" определился с возможной альтернативой Гризманну

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"Атлетико" определился с возможной альтернативой ГризманнуМадридский "Атлетико" определился с возможной заменой своему ведущему форварду Антуану Гризманну, который ближайшим летом с большой долей вероятности сменит клубную прописку.

Так, по сведениям El Chiringuito, "матрасники" заинтересовались нападающим виговской "Сельты" Яго Аспасом. Подписание 30-летнего лидера атак галисийцев может обойтись клубу из столицы в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Аспас забил 17 мячей и сделал 5 результативных передач в 30 матчах за "Сельту".

Напомним, Габи похвалил Гризманна. | soccernews.ru

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