"Атлетико" определился с заменой для Диего Косты

Мадридский "Атлетико" готовится к возможному уходу из команды нападающего Диего Косты.

По информации AS, "матрасники" прорабатывают варианты усиления атаки, если летом 31-летний футболист покинет клуб.

Сейчас приоритетом "Атлетико" является форвард "Арсенала" Александр Ляказетт.

Француз в текущем сезоне сыграл 26 матчей за "канониров", забил 9 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 48 миллионов евро.

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