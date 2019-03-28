"Атлетико" определился с заменой для Эрнандеса

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"Атлетико" определился с заменой для Эрнандеса

"Атлетико" нашел замену Лукасу Эрнандесу, который летом переберется в "Баварию".

Как сообщает Mundo Deportivo, "матрасники" нацелились на защитника "Хетафе" Матиаса Оливеру.

Соглашение 21-летнего уругвайца с клубом рассчитано до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

Оливера выступает за "Хетафе" с 2017 года. В этом сезоне он провел 22 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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