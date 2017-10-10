"Атлетико" определился с заменой для Филипе Луиса

Теги атлетико мадридкоринтиансгильерме арана

"Атлетико" определился с заменой для Филипе ЛуисаМадридский "Атлетико" определился с заменой для своего левого защитника Филипе Луиса, которому в следующем году исполнится уже 33 года.

Так, по сведениям fichajes.com, "матрасники" нацелились на бека бразильского "Коринтианса" Гильерме Арану, за которого они готовы предложить 11 миллионов евро. "Черно-белые" же хотят получить за своего перспективного игрока не менее 15-ти миллионов евро.

Напомним, Хуанфран не сомневается в победе "Атлетико" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов