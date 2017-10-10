"Атлетико" определился с заменой для Филипе Луиса

Мадридский "Атлетико" определился с заменой для своего левого защитника Филипе Луиса, которому в следующем году исполнится уже 33 года.

Так, по сведениям fichajes.com, "матрасники" нацелились на бека бразильского "Коринтианса" Гильерме Арану, за которого они готовы предложить 11 миллионов евро. "Черно-белые" же хотят получить за своего перспективного игрока не менее 15-ти миллионов евро.

Напомним, Хуанфран не сомневается в победе "Атлетико" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru