"Атлетико" определился с заменой для Гризманна

Теги атлетико мадридантуан гризманннаполидрис мертенс

"Атлетико" определился с заменой для ГризманнаМадридский "Атлетико" определился с заменой для своего ведущего форварда Антуана Гризманна, который может покинуть клуб уже следующим летом.

Как информирует испанская пресса, приоритетной альтернативой своему 26-летнему нападающему в стане "матрасников" определили Дриса Мертенса из итальянского "Наполи".

В нынешнем сезоне Мертенс забил 12 мячей и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за свой клуб.

Не пропустите: Кавани догнал Иммобиле в споре за "Золотую бутсу". | soccernews.ru

комментарии
о да

годнота

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов