"Атлетико" определился с заменой для Гризманна

Мадридский "Атлетико" определился с заменой для своего ведущего форварда Антуана Гризманна, который может покинуть клуб уже следующим летом.

Как информирует испанская пресса, приоритетной альтернативой своему 26-летнему нападающему в стане "матрасников" определили Дриса Мертенса из итальянского "Наполи".

В нынешнем сезоне Мертенс забил 12 мячей и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за свой клуб.

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