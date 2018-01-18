"Атлетико" определился с заменой для Гризманна

Мадридский "Атлетико" включился в борьбу за вингера "Монако" Тома Лемара, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "матрасники" видят в 22-летнем французе вероятную замену для своего ведущего нападающего Антуана Гризманна.

Напомним, что на Лемара также претендуют "Ливерпуль" и "Арсенал". Его трансфер обойдётся примерно в 70 миллионов евро.



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