"Атлетико" определился с заменой для Гризманна

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"Атлетико" определился с заменой для Гризманна

Форвард "Лестера" Джейми Варди попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает Eurosport, наставник "матрасников" Диего Симеоне считает, что Варди станет хорошей заменой Антуану Гризманну, который может покинуть клуб.

Ориентировочная сумма трансфера Варди составляет 18 миллионов евро.

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