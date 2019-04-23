"Атлетико" определился с заменой для Гризманна

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"Атлетико" определился с заменой для Гризманна

"Атлетико" ищет замену для нападающего Антуана Гризманна, который летом может перебраться в "Барселону".

Как сообщает AS, на сегодняшний день номером один в шорт-листе "матрасников" является вингер "Бенфики" Жоау Фелиш.

В борьбе за 19-летнего португальца мадридцам придётся выдержать конкуренцию со стороны "Ювентуса", "Реала", "Барселоны", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В контракте Фелиша прописана фиксированная сумма отступных в размере 120 миллионов евро.

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