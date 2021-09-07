"Атлетико" определился с заменой для Облака

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"Атлетико" определился с заменой для Облака

Фото твиттер Эмилиано Мартинеса

Мадридский "Атлетико" планирует следующим летом купить вратаря "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.

По информации La Razon, аргентинский страж ворот может заменить в составе "матрасников" Яна Облака.

В клубе не исключают продажу 28-летнего словенца, поскольку он не спешит продлевать контракт, истекающий в 2023 году.

Мартинес выступает за "Астон Виллу" с сентября 2020 года, сыграл 41 матч и пропустил 50 голов. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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