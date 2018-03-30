"Атлетико" опроверг информацию о договорённости с Дибалой

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"Атлетико" опроверг информацию о договорённости с Дибалой

В "Атлетико" прокомментировали трансферные слухи вокруг мадридского клуба и форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как сообщает Marca, руководство "матрасников" отрицает наличие договорённости с 24-летним футболистом и контакты с "бьянконери" по поводу трансфера аргентинца.

В этом сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов.

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