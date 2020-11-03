"Атлетико" опубликовал ошибочный состав "Локо": Артура Черного назвали Артуром Негро

"Атлетико" на официальном сайте опубликовал информацию о московском "Локомотиве", с которым сегодня, 3 ноября, встретится в Москве в 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Мадридцы ошибочно указали состав "железнодорожников", состоящий из 23 футболистов. В список попал хавбек Алексей Миранчук, который принадлежит "Аталанте" и защитник Соломон Кверквелия, играющий в аренде в "Роторе". Отметим, что в состав не был включен форвард Зе Луиш, недавно перешедший в команду из "Порту".

Также "Атлетико" допустил ошибку в написании фамилии 20-летнего защитника Артура Черного, указав его как хавбека Артура Негро.

Встреча начнется в 20:55 (мск).

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