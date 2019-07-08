"Атлетико" оштрафует Гризманна

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"Атлетико" оштрафует Гризманна

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн будет наказан за своё поведение, сообщает ESPN.

По сведениям издания, мадридский клуб собирается оштрафовать звёздного француза за неявку на предсезонный сбор команды.

Ранее 28-летний футболист уведомил руководство "матрасников", что заплатит отступные в размере 120 миллионов евро и уйдёт на правах свободного агента.

Главным претендентом на Гризманна считается "Барселона", но "сине-гранатовые" пока не готовы выкупить форварда. Каталонцы рассчитывали на рассрочку, но получили отказ от "Атлетико".

Не пропустите: "Атлетико" объявил о заключении контракта с трансферной целью "Зенита". | http://soccernews.ru
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