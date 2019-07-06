"Атлетико" оштрафует Гризманна, если он 7 июля не прибудет в расположение
"Атлетико" отказывается давать "Барселоне" отсрочку для выкупа нападающего Антуана Гризманна. Его трансферная стоимость - 120 миллионов евро.
Напомним, вчера, 5 июля, "Атлетико" опубликовал заявление, в котором говорилось, что мадридский клуб не будет продавать "Барселоне" французского форварда, так как футболист и каталонский клуб поступили неуважительно по отношению к мадридцам.
Завтра, 7 июля, футболист должен будет появится в расположении команды, которая отправится в Лос-Анджелес. Если он этого не сделает, на него наложат санкции.
Ранее сообщалось, что "Барселона" не собирается отказываться от трансфера Гризманна.
В минувшем сезоне француз провел 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.
А еще: Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32