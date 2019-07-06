"Атлетико" оштрафует Гризманна, если он 7 июля не прибудет в расположение

"Атлетико" отказывается давать "Барселоне" отсрочку для выкупа нападающего Антуана Гризманна. Его трансферная стоимость - 120 миллионов евро.

Напомним, вчера, 5 июля, "Атлетико" опубликовал заявление, в котором говорилось, что мадридский клуб не будет продавать "Барселоне" французского форварда, так как футболист и каталонский клуб поступили неуважительно по отношению к мадридцам.

Завтра, 7 июля, футболист должен будет появится в расположении команды, которая отправится в Лос-Анджелес. Если он этого не сделает, на него наложат санкции.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не собирается отказываться от трансфера Гризманна.

В минувшем сезоне француз провел 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

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