"Атлетико" оспорит дисквалификацию Триппьера

Мадридский "Атлетико" не теряет надежд сократить срок дисквалификации правого защитника Кирана Триппьера.

Напомним, что англичанина отстранили от футбола на 10 недель за нарушение правил о ставках.

"Матрасники" считают, что они несправедливо страдают от принятого решения, поскольку футболист допустил ошибку ещё до переезда в Испанию.

Как сообщает AS, "Атлетико" уже подал апелляцию в ФИФА с просьбой пересмотреть наказание Триппьера.

Также источник утверждает, что клуб не собирается подписывать игрока на замену дисквалифицированному фулбеку, то есть Энсли Мэйтленд-Найлза из "Арсенала" на "Ванда Метрополитано" не будет.

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