"Атлетико" оспорит удаление Мораты, чтобы форвард сыграл с "Реалом"

"Атлетико" подал апелляцию на удаление нападающего Альваро Мораты в матче 6-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой" (2:0), сообщает AS.

Форвард получил две желтые карточки в течение одной минуты. Арбитр Алехандро Эрнандес в протоколе указан, что Мората был удален из-за конфликта с игроками соперника Хиско Кампосом и Сальвой Севильей.

Если апелляция "Атлетико" будет удовлетворена, футболист сможет сыграть в матче 7-го тура Примеры против своего бывшего клуба "Реала".

В нынешнем сезоне 26-летний Мората провел за "Атлетико" четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

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