"Атлетико" оспорит удаление Мораты, чтобы форвард сыграл с "Реалом"
"Атлетико" подал апелляцию на удаление нападающего Альваро Мораты в матче 6-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой" (2:0), сообщает AS.
Форвард получил две желтые карточки в течение одной минуты. Арбитр Алехандро Эрнандес в протоколе указан, что Мората был удален из-за конфликта с игроками соперника Хиско Кампосом и Сальвой Севильей.
Если апелляция "Атлетико" будет удовлетворена, футболист сможет сыграть в матче 7-го тура Примеры против своего бывшего клуба "Реала".
В нынешнем сезоне 26-летний Мората провел за "Атлетико" четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|3
|Гранада
|6
|11
|4
|Реал Мадрид
|5
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|5
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Хетафе
|5
|6
|13
|Реал Вальядолид
|6
|6
|14
|Валенсия
|5
|5
|15
|Алавес
|5
|5
|16
|Сельта Виго
|5
|5
|17
|Мальорка
|6
|4
|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
|2
|20
|Леганес
|6
|2