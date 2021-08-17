"Атлетико" отдал 20-летнего воспитанника в аренду "Осасуне"

Фото сайт "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Ману Санчеса в "Осасуну".

20-летний футболист сменил команду на правах аренды до 30 июня 2022 года.

Стоит отметить, что левый фулбек "матрасников" уже выступал за "Осасуну" во второй половине прошлого сезона.

Санчес является воспитанником "Атлетико", за основную команду сыграл 7 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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