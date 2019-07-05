"Атлетико" отказал "Барселоне" в трансфере Гризманна

Мадридский "Атлетико" на официальном сайте клуба опубликовал заявление, связанное с трансфером форварда Антуана Гризманна в "Барселону".



В клубе подчеркнули, что к заявлению их подтолкнули высказывания президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу.



"14 мая Гризманн заявил, что он решил покинуть "Атлетико" по завершении сезона. Спустя несколько дней стало известно, что "Барселона" ведет переговоры с "Атлетико" с марта, когда команды выступала в плей-офф Лиги чемпионов с "Ювентусом".



Вчера прошла встреча Мигеля Анхеля Гиля с генеральным директором каталонцев Оскаром Грау, после которой сумма отступных за Гризманны снизилась с € 200 млн до € 120 млн. Грау попросил отсрочку платежа. "Атлетико" негативно отреагировал на эту просьбу, так как ни игрок, ни "Барселона" не уважают клуб и болельшиков.



В связи с этим "Атлетико" сообщил футболисту и его агенту, что он должен появится в воскресенье в расположении клуба для подготовки к следующему сезону.



Кроме того, мы неодобряем подобное поведение обеих сторон, в особенности клуба, который побудил Гризманна разорвать контракт во время лиги чемпионов", - говорится в заявлении.



Ранее стало известно, что Бартомеу подтвердил информацию о контакте с "Атлетико" по Гризманну.

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