"Атлетико" отказал "Барселоне" в трансфере Гризманна
Мадридский "Атлетико" на официальном сайте клуба опубликовал заявление, связанное с трансфером форварда Антуана Гризманна в "Барселону".
В клубе подчеркнули, что к заявлению их подтолкнули высказывания президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу.
"14 мая Гризманн заявил, что он решил покинуть "Атлетико" по завершении сезона. Спустя несколько дней стало известно, что "Барселона" ведет переговоры с "Атлетико" с марта, когда команды выступала в плей-офф Лиги чемпионов с "Ювентусом".
Вчера прошла встреча Мигеля Анхеля Гиля с генеральным директором каталонцев Оскаром Грау, после которой сумма отступных за Гризманны снизилась с € 200 млн до € 120 млн. Грау попросил отсрочку платежа. "Атлетико" негативно отреагировал на эту просьбу, так как ни игрок, ни "Барселона" не уважают клуб и болельшиков.
В связи с этим "Атлетико" сообщил футболисту и его агенту, что он должен появится в воскресенье в расположении клуба для подготовки к следующему сезону.
Кроме того, мы неодобряем подобное поведение обеих сторон, в особенности клуба, который побудил Гризманна разорвать контракт во время лиги чемпионов", - говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Бартомеу подтвердил информацию о контакте с "Атлетико" по Гризманну.
А еще: Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32