"Атлетико" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Фелиша

Фото инстаграм Жоау Фелиша

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш не перейдёт в "Манчестер Сити" в ближайшее время.

По информации Marca, "горожане" обозначили своё желание усилиться португальцем ближайшим летом.

Однако "матрасники" ответили отказом на запрос клуба АПЛ - главный тренер команды Диего Симеоне верит в 22-летнего футболиста.

В 2019 году "Атлетико" купил Фелиша за 127 миллионов евро. С тех пор он забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 95 матчах.

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