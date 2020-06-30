"Атлетико" отказался от подписания Кавани

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"Атлетико" отказался от подписания Кавани

Мадридский "Атлетико" передумал заключать контракт с нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, сообщает AS.

По сведениям издания, "матрасники" посчитали завышенными финансовые требования 33-летнего футболиста.

В новом клубе звёздный уругваец, который этим летом станет свободным агентом, рассчитывает зарабатывать 12 миллионов евро в год.

После выхода "Атлетико" из борьбы главным претендентом на Кавани стала "Рома".

А испанцы, тем временем, переключили внимание на форварда "Наполи" Аркадиуша Милика, за которого придётся заплатить от 40 до 50 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" готов удвоить зарплату Милика. | http://soccernews.ru
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