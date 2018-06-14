"Атлетико" отказался от покупки игрока "Милана"

"Атлетико" не собирается покупать полузащитника "Милана" Сусо, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, мадридский клуб отказался от трансфера хавбека после того, как приобрел договорился "Монако" о переходе Тома Лемара.

Таким образом, 24-летний Сусо, скорее всего, не покинет "Милан" этим летом.

В минувшем сезоне на счету испанца 8 голов и 14 результативных передач в 50 матчах за "россонери".

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